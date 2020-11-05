Лукашенко предупредил врачей, польстившихся на заработки в Польше

https://static.news.ru/photo/9bd23d48-1f64-11eb-bf8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей Польши пригласить иностранных медиков для борьбы с коронавирусом Он также предупредил белорусских врачей, чем чревата поездка в соседнюю страну.

Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом, — цитирует главу государства агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что лишних врачей в Белоруссии нет, но силой удерживать власти никого не станут. Те, кто пожелает, могут отправиться на помощь польским коллегам.

Однако надо понимать: уехал — назад не вернёшься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Белоруссии временно ограничили въезд в страну из Латвии, Литвы, Польши и Украины. По словам Лукашенко, это связано исключительно с эпидемиологической ситуацией. Политической подоплёки данная мера не имеет.