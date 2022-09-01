Лукашенко представил первый белорусский компьютер

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе открытого урока «Историческая память — дорога в будущее», который транслировался в прямом эфире, продемонстрировал первый компьютер, собранный в республике. Ноутбук создан на белорусском заводе «Горизонт». Лукавить глава страны не стал, заявив, что в гаджете всего 12% отечественных комплектующих. При этом он подчеркнул, что к концу года их будет уже 30%.

Это первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача «пошататься» по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать — процессоры, программное обеспечение — и создать этот компьютер. Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в части технологий у Белоруссии есть огромный потенциал. Также президент выразил уверенность, что это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов.

Также в ходе открытого урока Лукашенко заявил, что Российская Федерация выделит Беларуси около $2 млрд на совместные проекты в сфере импортозамещения. Он подчеркнул, что РФ остается основным стратегическим партнером Белоруссии. По его словам, совместных проектов у двух стран планируется «тьма-тьмущая».