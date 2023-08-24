Лукашенко предрекли новые попытки посредничества между Киевом и Москвой Политолог Асафов: Лукашенко снова попытается быть посредником Москвы и Киева

Фото: MFA Russia/Global Look Pres

Александр Лукашенко

Крушение самолета с членами ЧВК «Вагнер» на борту никак не повлияет на отношения между президентом России Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его словам, Лукашенко снова попытается выступить посредником в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.

Крушение самолета с членами ЧВК «Вагнер» на борту никак не повлияет на отношения между Путиным и Лукашенко. Страны не живут эмоциональными решениями, все решения любых государств — плохих, хороших демократических и недемократических — всегда исходят из рационализма и прагматики, — считает специалист.

Асафов считает, что Лукашенко не прекращает попытки стать посредником в украинском кризисе. По мнению политолога, белорусский лидер заинтересован в этом направлении, так как оно дает ему содержательную внешнеполитическую повестку.

Другой внешнеполитической повестки у него сейчас нигде нет, поэтому для него это важно. Другой вопрос, будут ли все стороны рады его появлению. Но, как мы знаем, существует динамика мнений, поэтому исключать роль Лукашенко нельзя, — говорит эксперт.

Специалист считает, что новые переговоры между Россией и Украиной будут осуществляться не в Нормандском формате и не виде Минских соглашений, чтобы не было ассоциации с предыдущими неудачными попытками.

Ранее сегодня Александр Лукашенко поздравил «братский украинский народ» с Днем независимости. Белорусский лидер выразил надежду, что в скором времени военный конфликт будет остановлен.