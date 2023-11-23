Лукашенко предостерег мир от глобальной войны из-за сектора Газа Лукашенко: из искры на Ближнем Востоке может разгореться пламя мировой войны

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Александр Лукашенко

Из искры палестино-израильского конфликта может разгореться пламя новой мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. По его слова, которые приводит БелТА, необходимо прислушаться к главе ООН Антониу Гутерришу, предложившему искать пути урегулирования ситуации.

Хотя тезис генерального секретаря ООН, который назвал одной из причин насилия отсутствие прогресса в политическом урегулировании, заслуживает внимания и развития темы, больше беспокоит охватившее мир предчувствие глобальной катастрофы о том, что из искры регионального конфликта может разгореться пламя новой мировой войны, — сказал Лукашенко.

Гутерриш до этого заявил, что из-за боевых действий в секторе Газа ежедневно гибнет «ошеломляющее число» мирных жителей. По его словам, он шокирован тем, что менее чем за 24 часа в Газе были нанесены удары по двум школам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Генсек ООН добавил, что десятки людей, в том числе женщины и дети, были убиты и ранены, пытаясь укрыться от ударов в учреждениях ООН. По его словам, из-за активизации боевых действий сотни тысяч мирных палестинцев ищут убежища на объектах ООН по всей Газе.