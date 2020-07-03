Лукашенко предложил Сбербанку финансировать экономику Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c95a7518-3ccb-11ea-a8b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Он предложил российской компании профинансировать крупные проекты в стране.

По его словам, в государстве сейчас сошлись пять «пандемий»: углеводородная, в области здравоохранения, политическая, экономическая и информационная. Страна «вертится» в них, а больше всего мешает политика, передаёт БелТА.

Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. <...> Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объемов нашей экономики, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что рад видеть Грефа в Минске, а также доволен их отношениями. Политик признался, что часто спрашивает себя, как они смогли сойтись при таких разных взглядах на политику и экономику.

Лукашенко рассказал, что начал сравнивать работу российских банков в стране, так как возник «банковский вопрос» — уголовное дело в отношении экс-главы Белгазпромбанка («дочка» Газпрома) Виктора Бабарико, который также является кандидатом в президенты страны.

Недавно я публично сказал об этом, что есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают, — сказал он, отметив большую работу Сбербанка, который принимает участие в разных проектах.

Основного конкурента действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил , кого конкретно имеет в виду.

При этом, по мнению политологов, основной конкурент Лукашенко выгоден Кремлю, писал NEWS.ru.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Сбор подписей по выдвижению кандидатов завершился 19 июня, а документы для регистрации кандидатов Центризбирком страны принимает до 4 июля. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.