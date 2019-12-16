Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновников следует сажать в тюрьму без суда и следствия за «палочно-галочную» систему.
Он пояснил, что в милиции, пожарной службе, налоговой инспекции и других ведомствах руководство требует от подчинённых ежедневно выявлять определённое количество нарушений, угрожая при невыполнении лишить премий.
Глава государства подчеркнул, что подобная деятельность должностных лиц должна жёстко наказываться.
В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня, — приводятся слова белорусского лидера на его официальном сайте.
Лукашенко добавил, что порой и сами работники, желая отличиться, проявляют излишнее рвение. Нередко этим грешат сотрудники милиции, что формирует в обществе мнение о чрезмерной жёсткости и жестокости органов власти, отметил глава государства.
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко пожаловался на бессонницу и нежелание жить после докладов министров.