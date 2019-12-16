https://static.news.ru/photo/374d6bf0-1feb-11ea-aea6-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновников следует сажать в тюрьму без суда и следствия за «палочно-галочную» систему.

Он пояснил, что в милиции, пожарной службе, налоговой инспекции и других ведомствах руководство требует от подчинённых ежедневно выявлять определённое количество нарушений, угрожая при невыполнении лишить премий.

Глава государства подчеркнул, что подобная деятельность должностных лиц должна жёстко наказываться.

В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня, — приводятся слова белорусского лидера на его официальном сайте.

Лукашенко добавил, что порой и сами работники, желая отличиться, проявляют излишнее рвение. Нередко этим грешат сотрудники милиции, что формирует в обществе мнение о чрезмерной жёсткости и жестокости органов власти, отметил глава государства.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко пожаловался на бессонницу и нежелание жить после докладов министров.