Лукашенко: Белоруссии и Венесуэле нужна ревизия отношений

Фото: МИД РФ/Global Look Press

Белоруссии и Венесуэле необходимо провести ревизию различных направлений двустороннего сотрудничества, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в Минске в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто. Как передает EADaily, глава белорусского государства отметил, что обе страны немало сделали для интенсификации взаимодействия, однако в последнее время в силу ряда причин, прежде всего внешних, сотрудничество встало на паузу.

Чувствую, что нам нужно подвергнуть ревизии все те направления и вопросы сотрудничества, которые мы определяли еще со времен Уго Чавеса. Надо однозначно определиться, что мы должны и можем сделать для Венесуэлы, а что Венесуэла должна сделать в отношении Белоруссии, — подчеркнул Лукашенко.

Он предложил выработать до Нового года дорожную карту совместных действий на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы с возможным включением в эту схему сотрудничества и других стран, в частности Кубы.

В свою очередь венесуэльский министр передал Александру Лукашенко большой привет от президента Николаса Мадуро. Иван Хиль Пинто подчеркнул, что отношения между двумя странами прошли более чем 20-летний путь укрепления и сегодня достаточно прочны. Он также отметил, что обсудил весь спектр двустороннего сотрудничества со своим белорусским коллегой, наметив планы на ближайшую перспективу.

Ранее политолог Алексей Макаркин предположил, что если действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро не удержится у власти, то отношения республики с Россией могут измениться. Таким образом эксперт прокомментировал сделку, согласно которой США снимут часть санкций с нефтяного сектора страны, а Венесуэла в 2024 году проведет президентские выборы под международным наблюдением.