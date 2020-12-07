Лукашенко предложил передать часть полномочий народному собранию

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Сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом предложил белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом президент заявил на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы.

Я так думаю, не знаю, поддержите вы или нет: Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития, — приводит слова Лукашенко Белта.

В Белоруссии с начала августа продолжаются протесты. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко нечестно выиграл президентские выборы. По их мнению, победу одержала Светлана Тихановская, но результаты были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.