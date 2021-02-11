Лукашенко предложил изменить конституцию

https://static.news.ru/photo/7a603aba-6c4a-11eb-8802-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подумать над возможностью изменить некоторые положения Конституции. По его словам, это необходимо сделать на основе анализа «той геополитической ситуации», в которой оказалась республика.

Свою идею глава государства озвучил, выступая на Всебелорусском народном собрании.

Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития, роли граждан в политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки основного закона, — приводит слова Лукашенко РИА Новости.

По его словам, сейчас важно определить, каким образом дальше развивать экономические и политические связи с зарубежными странами исходя из открытости и экспортоориентированности белорусской экономики. Кроме того, важно повышать эффективность интеграционных процессов на постсоветском пространстве с союзниками и партнёрами республики, отметил он.

Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции республики будет готов к концу 2021 года, после чего обещал вынести документ на референдум.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко сравнил политическую ситуацию в стране с периодом, предшествовавшим распаду СССР.