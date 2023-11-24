Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу стать мужем и женой Кожемяко: Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александром Лукашенко предлагал Софье Сапеге и Роману Протасевичу стать мужем и женой, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в ДВФУ. По его словам, которые приводит РИА Новости, молодой человек отказался от такого предложения.

Я разговаривал с Сапегой, которую помогли вытащить из тюрьмы, какие были у нее цели. Просто влюбилась в парня этого Протасевича. Он ее кинул. Я с Александром Григорьевичем разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но Протасевич от нее отказался. Сейчас она перекрестилась, слава богу, живет с родителями, и все у нее хорошо, — сказал Кожемяко.

Комитет госбезопасности Белоруссии до этого исключил гражданина республики Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу из перечня лиц, причастных к террористической деятельности. Ранее они были приговорены к восьми и шести годам лишения свободы, но вскоре помилованы президентом Александром Лукашенко.

Протасевич стал одним из первых белорусов, включенных в список причастных к терроризму. До этого туда вносили только иностранцев, которые находятся в розыске либо осуждены за преступления террористической направленности. В настоящее время в перечне присутствуют имена более 800 человек, из которых около 150 — граждане Белоруссии. Сапега была внесена в список после вступления в силу приговора, вынесенного ей судом.

Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы за ведение Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где были размещены персональные данные силовиков, прокуроров, судей и других госслужащих. Ее белорусский лидер помиловал через месяц после приговора.