«Меня все хоронят»: Лукашенко развеял слухи о своих болезнях Лукашенко пообещал жить дальше вопреки заявлениям оппонентов о его болезнях

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время беседы с духовником Свято-Елисаветинского монастыря протоиереем Андреем Лемешонком, что он будет жить дальше, несмотря на то что его оппоненты открывают у него новые болезни. По словам главы республики, такие высказывания им выйдут боком. Видеозапись встречи Лукашенко и Лемешонка опубликована в Telegram-канале «SB.BY Беларусь сегодня».

По словам священнослужителя, старец отец Николай Гурьянов ранее заявил, что при Лукашенко в стране все будет хорошо. На это глава государства с иронией спросил: «То есть умирать мне пока нельзя?».

А то меня все хоронят, хоронят эти беглые. Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем! А они у меня все новые болезни открывают... Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить, — заявил Лукашенко.

7 января Лукашенко посетил храм в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря, где по рождественской традиции зажег свечу.

5 января президент Белоруссии подписал поправки в закон «О гражданстве Республики Беларусь». Теперь лиц, которые были осуждены за экстремизм и находятся вне страны, могут лишать белорусского гражданства.

В январе 2021 года сын Лукашенко Николай в интервью российской журналистке Аскер-Заде назвал своего отца «отвратительным пациентом», поскольку он напрочь отказывался выполнять предписания врачей, когда болел коронавирусом.