Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Кирилла

Фото: president.gov.by

Патриарх Кирилл и Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщается на сайте главы республики. По его словам, миллионы верующих нуждаются в мудром слове священнослужителя для укрепления веры.

На вас, как на предстоятеля Русской православной церкви, время возложило особую ответственность. Весь мир проходит нелегкие испытания, и миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове, молитвенной и отеческой помощи своего патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути, — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что предстоятель РПЦ защищает стремления народов к добру и справедливости и поддерживает равноправный межконфессиональный и межрелигиозный диалог. Он пожелал патриарху крепкого здоровья и неисчерпаемых духовных сил.

Ранее Лукашенко поздравил народ Польши с Днем независимости. В своем обращении он выразил надежду, что в Варшаве рассмотрят предложения Минска по восстановлению сотрудничества.

Лукашенко подчеркнул, что белорусы уважают выбор поляков на голосовании 15 октября, где народ выступил против действующей партии. По его словам, наилучшая гарантия безопасности для Польши сегодня — это дружественное соседство, прекращение необоснованной милитаризации страны и гонки вооружений.