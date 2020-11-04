Лукашенко поздравил россиян с Днём народного единства

https://static.news.ru/photo/c2bc2aa2-1ec6-11eb-8f4c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре со своим российском коллегой Владимиром Путиным поздравил его и россиян с Днём народного единства.

Также он рассказал главе РФ о ситуации в Белоруссии. Собеседники высоко оценили сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом, говорится на сайте Кремля.

С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений. <...> В этом контексте отмечено большое значение договорённости о поставках в Белоруссию российской вакцины, — отмечается в сообщении.

Кроме того, политики обсудили проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и условились о продолжении контактов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что задача России заключается в укреплении единства, а не в том, чтобы нравиться кому-то.