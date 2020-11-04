Лукашенко поздравил россиян с Днём народного единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре со своим российском коллегой Владимиром Путиным поздравил его и россиян с Днём народного единства.
Также он рассказал главе РФ о ситуации в Белоруссии. Собеседники высоко оценили сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом,
С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений. <...> В этом контексте отмечено большое значение договорённости о поставках в Белоруссию российской вакцины, — отмечается в сообщении.
Кроме того, политики обсудили проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и условились о продолжении контактов.
Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что задача России заключается в укреплении единства, а не в том, чтобы нравиться кому-то.