Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой. В своём послании он подчеркнул, что «Пасха Господня является символом духовного преображения общества, всенародным праздником милосердия и любви к ближнему».
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Лукашенко.
Белорусский лидер выразил надежду, что в нынешнее непростое время «пасхальная радость станет источником веры и надежды, и поможет вынести тяжёлые испытания».
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин обратился к православным христианам и гражданам страны. Он поздравил их с праздником Пасхи. Российский лидер записал видеообращение на фоне камина. Глава государства отметил, что «Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости».