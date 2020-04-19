Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

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В Роспотребнадзоре заявили, что тест-системы, разработанные в ГНЦ ВБ «Вектор» для определения COVID-19 и переданные Белоруссии, превосходят аналоги из других стран и способны определить даже бессимптомных носителей. Ранее в их эффективности усомнился президент республики Александр Лукашенко.

Тест-системы по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов. Высокая эффективность российских тестов была подтверждена проведёнными в Китае сравнительными испытаниями, — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства. Специалисты Роспотребнадзора указали, что российские...