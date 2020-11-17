Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах

https://static.news.ru/photo/89b457cc-28e7-11eb-b933-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: instagram.com/maia.sandu

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с успешным для неё итогом второго тура президентских выборов в Молдавии и выразил надежду на развитие отношений Кишинёва и Минска.

Белорусский лидер пожелал Санду здоровья, а её соотечественникам — прогресса, стабильности и мира. Президент Белоруссии отметил, что Минск и Кишинёв накопили значительный опыт сотрудничества в разных сферах, который будет востребован для дальнейшего развития отношений двух стран. По словам Лукашенко, Белоруссия всегда была ответственным партнёром, передаёт БелТА.

Рассчитываю, что при вашем содействии нам удастся обогатить двусторонние отношения новыми созидательными инициативами на благо белорусского и молдавского народов, — обратился к Санду белорусский президент.

Второй тур президентских выборов прошёл в Молдавии 15 ноября. Согласно данным ЦИК, бывший премьер-министр Санду набрала 57,7% голосов, а действующему президенту Игорю Додону удалось заручиться поддержкой 42,2% избирателей. По законодательству страны победителем в выборах признаётся кандидат, который получит более половины голосов избирателей.

Как сообщал NEWS.ru, наблюдатели от ОБСЕ зафиксировали «нетолерантную риторику» в ходе президентской гонки в Молдавии.