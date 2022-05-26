Лукашенко потребовал создать оперативное командование на южном направлении

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование на южном (украинском) направлении. По его словам, данное решение диктуется временем, сообщает БелТА. Белорусский лидер отметил, что в Министерстве обороны страны выступали с такой инициативой ещё в прошлом году, однако она была отложена. Теперь же назрела необходимость её скорейшей реализации.

Время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло, — цитирует агентство Лукашенко.

Он добавил, что белорусским военным сегодня приходится «на ходу» отрабатывать защиту южных рубежей, даже при отсутствии пока оперативного командования. Он потребовал проводить ротацию военных, чтобы отрабатывать их действия «в условиях военного времени, но пока без войны».

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсанты начали заходить на территорию республики. По его словам, они минируют и организуют завалы вдоль украинско-белорусской границы.

10 мая замминистра обороны страны Виктор Гулевич указал, что действия украинских формирований, сосредоточивших вблизи белорусской границы около 20 тысяч солдат, требуют реакции со стороны республики. В связи со скоплением иностранных войск в ходе второго этапа внезапной проверки войск Белоруссии на южное направление были направлены силы специальных операций.