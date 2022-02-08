Лукашенко потребовал заочно осудить покинувших Белоруссию обвиняемых

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал начать заочное делопроизводство по уголовным делам в отношении обвиняемых лиц по белорусскому законодательству, покинувших территорию страны, слова президента передаёт БелТА. Ранее СК Белоруссии направили письмо создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой закрыть в мессенджере каналы, признанные Минском деструктивными.

Видимо, это единицы из числа так называемых беглых. Они, к сожалению, есть. Будет над чем подумать тем, кто намерен навредить стране, людям, экономике, а потом «спрятаться» за границей, — сказал он.

Ранее представители белорусского Следственного комитета направили создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову обращение, в котором содержится просьба о принятии решения о закрытии каналов в мессенджере, признанных официальным Минском деструктивными.

Лукашенко также заявил, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская задолжала $15 тысяч одному из госпредприятий. По его словам, Минск может подтвердить, что она занимала деньги.

Лукашенко отметил, что задолженность сама по себе невелика, но «не в деньгах дело». Белорусский лидер считает, что Тихановская могла бы вернуть деньги, например, по почте, но не пытается этого сделать.