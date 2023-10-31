Лукашенко потребовал от России компенсацию за БелАЭС: что случилось Лукашенко объяснил, почему Минск требует от РФ компенсации за БелАЭС

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия поставила вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, заявил президент республики Александр Лукашенко. Что об этом нужно знать?

«У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо — как для россиян, как для своих станций. И срок гарантийный на пять лет», — отметил Лукашенко, принимая доклад о завершении строительства БелАЭС и повышении доступности электроэнергии для отопления жилых домов.

Глава республики также попросил специалистов объяснить, удовлетворяют ли предложения России белорусскую сторону.

«Мы, конечно, излишне не должны напрягать россиян: электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор. Достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, Росатом, для белорусской стороны? Знаю, что МЧС некоторые ставит вопросы перед россиянами. Значит, надо доводить до ума. Даже нюансы. Росатом должен это прекрасно понимать. Мы чернобыльская республика, у нас даже малейшие снисхождения при строительстве атомной станции непозволительны. Люди нам никогда это не простят. Потому отсюда такие жесткие требования с нашей стороны по разного рода нюансам», — добавил Лукашенко.

Почему Литва раскритиковала открытие второго блока БелАЭС

МЧС Белоруссии 24 октября 2023 года выдало лицензию на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС. В документ внесено дополнение, позволяющее приступить к промышленной эксплуатации энергоблока № 2. МЧС убедилось, что установленные проектом станции пределы и условия безопасной эксплуатации, подтверждены и обоснованы, а решения, заложенные в эксплуатационную и противоаварийную документацию, соответствуют требованиям по безопасности.

В Литве 25 октября заявили, что на втором блоке БелАЭС «не решены» вопросы безопасности«.

«До полного решения вопросов безопасности работа как первого, так и второго блока станции, который был введен в промышленную эксплуатацию, должна быть остановлена», — сообщила Госинспекция по безопасности атомной энергетики Литвы.

В Вильнюсе отметили, что на БелАЭС якобы не выполнены все рекомендации стресс-тестов, не решены другие вопросы безопасности.

Фото: Rosatom//Global Look Press

Какую пользу БелАЭС приносит Белоруссии

БелАЭС строилась в первую очередь для обеспечения внутренних потребностей республики в электроэнергии, заявил 23 октября министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. По его словам, станция позволила обеспечить возрастающий спрос на электроэнергию реальным сектором экономики и населением (речь об отоплении и горячем водоснабжении).

«Действуют стимулирующие тарифы как для энергоемких производств, так и для граждан, использующих электроэнергию для отопления», — подчеркнул он.

В Белоруссии после полного ввода БелАЭС планируют ежегодно сокращать потребление природного газа порядка 4,5 млрд куб.м. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления энергоэффективности, экологии и науки Министерства энергетики Александр Захаревич, писало издание БелТА.

«С начала работы первого энергоблока Белорусская атомная электростанция выработала более 20 млрд кВт.ч электрической энергии, что позволило заместить около 5 млрд куб. м природного газа и сэкономить около $600–650 млн. Это значительный вклад в снижение углеродозависимости нашей экономики. В дальнейшем планируем рассмотреть целесообразность строительства третьего энергоблока БелАЭС, если в этом будет необходимость», — добавил Захаревич.

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