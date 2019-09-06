https://static.news.ru/photo/cc95448c-d098-11e9-9037-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию «старшим братом» и призвал поддерживать его страну, а не «гнобить и наклонять» её. Взамен на такое «покровительство» Минск не предаст Москву.

Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от него, чтобы он был старшим братом. Чтобы он не гнобил, не наклонял нас, а в трудную минуту поддержал, — заявил глава государства журналистам в Бресте.

Глава государства напомнил, что сейчас стороны работают над программой по развитию интеграции. В его словах промелькнули нотки огорчения позицией Кремля, информирует агентство БелТА .

Начинают торговаться — природный газ, нефть и прочее. Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать, — отметил президент.

Президенты России и Белоруссии подпишут соглашение по интеграции в начале зимы. Приблизительная дата — 8 декабря. Новый документ, по словам главы белорусского Министерства экономики Дмитрия Крутого, должен решить «чувствительные вопросы». Однако в настоящее время, по его словам, страны ещё до конца не договорились, писал News.ru.