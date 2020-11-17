Лукашенко потребовал навести порядок в Минске

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился навести порядок в Минске на текущей неделе. Поручение было отдано в связи с проходящими в стране несанкционированными акциями протеста.

Глава государства отметил, что часть митингов с улиц перетекает во дворы. Там начинается противостояние между оппозицией и теми, кто поддерживает действующие власти.

Кроме того, Лукашенко возмутило возникновение стихийных мемориалов на улицах Минска. Он подчеркнул, что столицу страны не следует превращать в кладбище. По словам президента, таково не только его личное мнение, но и 99% минчан.

Лукашенко сделал акцент на то, что порядок в городе должен быть наведён «без варварства». Таким образом он прокомментировал выпады тех, кто критикует власти за устранение мемориалов, сообщает БелТА.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Объявление итогов голосования спровоцировало масштабные акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Протестующие считают, что Лукашенко победил в результате фальсификаций и нарушений. Они требуют его отставки и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко назвал Белоруссию ареной противостояния чужих интересов и объектом неприкрытой агрессии. При этом он заявил, что даже в таких условиях Белоруссия нацелена на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнёрами.