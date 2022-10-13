Лукашенко посоветовал Токаеву «брать бразды правления миром»

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву «смелее брать бразды правления миром», передает Telegram-канал «Пул Первого». Белорусский лидер также положительно оценил вклад Астаны в развитие Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Все сейчас ищут, на кого бы опереться. То, что вы сейчас начали развивать СВМДА, — это очень правильно. Надо смелее брать бразды правления миром, — заявил Лукашенко.

СВМДА — межгосударственный форум, который был создан по инициативе Казахстана в 1992 году. Деятельность организации направлена на создание условий диалога, принятие решений и реализацию мер в области обеспечения безопасности в азиатском блоке. В состав форума входят 28 государств, включая Азербайджан, Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Вьетнам, Египет, Израиль, Индию, Иорданию, Ирак, Иран, Россию, Казахстан и другие.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прилетел в Астану на саммиты СВМДА и «Россия — Центральная Азия». В течение двух дней глава государства примет участие в шестом саммите СВМДА 13 октября, а 14 октября — в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Россия — Центральная Азия».