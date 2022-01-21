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Лукашенко посоветовал не переживать людям, заболевших коронавирусом

17:47, 21 января 2022
Лукашенко посоветовал не переживать людям, заболевших коронавирусом Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал особо не переживать людям, если у них обнаружили коронавирус, об этом сообщает пресс-служба президента. Также Лукашенко обратился к международным организациям, назвав их «международным жуликам», и потребовал чтобы они «закончили с пандемией».

Посоветую не париться. Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда — это беда. Молодым людям и переживать нечего <...> Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию, — сказал он.

Президент отметил, что он внимательно следит за ситуацией с коронавирусом.

Один то ли американский, то ли западный специалист заявил: «Если омикрон такой легкий вирус, давайте переболеем все, и это будет вакцина для нас». С моей точки зрения, идеальное предложение, — добавил Лукашенко.

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