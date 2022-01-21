Лукашенко посоветовал не переживать людям, заболевших коронавирусом

Фото: president.gov.by

За событиями в Казахстане стоят иностранные спецслужбы, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на брифинге по итогам рабочей поездки в Брестскую область, передаёт пресс-служба белорусского лидера. По мнению главы республики, такие беспорядки не могут разгореться сами по себе за один день.

Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся. Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк, — сказал Лукашенко....