Лукашенко после инаугурации обратился к военным

https://static.news.ru/photo/0fff15ba-fd87-11ea-a0c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: TUT.BY/Twitter.com

После того как Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии, он обратился к военным с призывом сделать всё, чтобы сберечь мир на своей земле.

По словам главы республики, вступление в должность главы государства — это, прежде всего, величайшая честь и колоссальная ответственность перед белорусским народом. Он особенно подчеркнул, что клятва на верность родине была дана в год 75-летия Великой Победы, пишет Sputnik Беларусь.

Эта священная дата напоминает нам, что преданность своему Отечеству и готовность отдать жизнь за свободу у белорусов в крови. Сегодня за нами Беларусь. И мы сделаем всё, чтобы сберечь главное — мир на своей земле. Мир, за который заплачено миллионами жизней самоотверженных воинов, их матерей, отцов, жён и детей, — сказал Лукашенко.

Выборы главы государства состоялись 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После голосования в стране вспыхнули митинги. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии во Дворце Независимости. На церемонию было приглашено несколько сотен человек, в частности высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. При этом за несколько часов до инаугурации в ЦИК Белоруссии сообщили, что ничего не знают о готовящемся мероприятии, писал NEWS.ru.