Лукашенко посетил белорусско-российские учения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на полигон Осиповичский. Глава белорусского государства наблюдает за эпизодом второго этапа белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022», передаёт корреспондент РИА Новости. Особый интерес у лидера государства вызывают пуски ракетных систем «Искандер».

По плану в ходе совместных оперативных учений вооружённых сил Белоруссии и России состоится розыгрыш тактического эпизода, за ним и будет наблюдать белорусский президент. В том числе речь идёт о развёртывании и электронных пусках «Искандеров».

Совместные учения вооружённых сил двух государств начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусской армии. Они являются вторым этапом проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. Цель учений — отработка отражения внешней агрессии и атак террористов.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что российских военнослужащих, а также военной техники РФ не останется в Белоруссии после окончания совместных учений «Союзная решимость — 2022». По его словам, эти манёвры являются плановыми и позволяют проверить боеготовность стран.