Лукашенко поручил заняться разработкой беспилотников

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем президиума Академии наук Владимиром Гусаковым поручил ученым активнее пропагандировать отечественные достижения науки, передает БелТА. Одним из наиболее актуальных и перспективных направлений глава республики назвал разработку беспилотных летательных средств. Он пообещал лично взять под контроль эту сферу деятельности.

Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине, — сказал Лукашенко.

Также он предложил провести на территории Белоруссии выставку научных достижений страны. Он считает, что таким образом граждане республики смогут лучше узнать о новейших разработках и технологиях, которые были созданы их соотечественниками.

Ранее Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Такое решение было принято для защиты от угроз национальной безопасности. 15 октября в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными.