Лукашенко поручил разместить в Белоруссии российских военных Лукашенко заявил, что в Белоруссия разместит «не одну тысячу» российских военных

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках развертывания совместной с российской стороной региональной группировки войск поручил принять и разместить военных из РФ на территории республики. Он отметил, что на большую численность российских военнослужащих рассчитывать не стоит, однако это будет «не одна тысяча человек», говорится на сайте главы государства.

Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. По словам белорусского лидера, ее формирование началось и идет уже в течение двух дней.

Ранее президент Белоруссии заявил, что накануне по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении удара по Белоруссии с территории Украины. По его словам, украинские власти намеревались устроить в Белоруссии «Крымский мост — 2».