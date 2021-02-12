Лукашенко поручил проработать отказ Белоруссии от нейтралитета

https://static.news.ru/photo/428a84c0-6d2f-11eb-8b12-96000091f725_660.jpg Фото: Evgeny/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам Всебелорусского народного собрания (ВНС) поручил начать обсуждение внесения правок в конституцию, которые позволят стране отказаться от нейтралитета.

Разные люди подчёркивали — и военные, и невоенные, — предлагая конституционно закрепить принцип, противоположный нейтралитету. Нет нейтралитета и, честно говоря, мы и не проводили курс, который был бы жёстко связан с нейтралитетом, тем самым, возможно, нарушая конституцию. <...> Жизнь менялась, и мы вынуждены были подстраиваться под эту жизнь, полагая, что нельзя постоянно менять конституцию. Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами, — приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Президент также обратил внимание не необходимость принятия новой концепции национальной безопасности.

11 февраля глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей заявил, что стремление к нейтралитету, закреплённое в основном законе страны, не соответствует сложившейся в настоящее время в мире ситуации. Глава МИД призвал учесть этот факт при работе над конституционными поправками.

Всебелорусское народное собрание (ВНС) прошло в Минске 11–12 февраля. Делегаты представляли все регионы республики, общая численность участников и гостей составила 2700 человек. Лукашенко предложил сделать ВНС конституционным органом, обеспечивающим стабильность в период смены власти. Глава государства также анонсировал разработку проекта новой конституции.

Как передавал NEWS.ru, президент Белоруссии не увидел необходимости в политической амнистии. По словам Лукашенко, в белорусском УК нет политических статей, а следовательно, в стране нет политических заключённых.