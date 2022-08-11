Лукашенко поручил использовать «каждый метр» российских портов для экспорта Лукашенко поручил использовать каждый метр в портах России для экспорта продукции из Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Необходимо использовать каждый свободный метр российских портов для отгрузки белорусских товаров на экспорт, заявил глава республики Александр Лукашенко в ходе совещания по созданию портовых мощностей. Он отметил, что Белоруссия давно мечтала о собственной портовой инфраструктуре, но пока она строится, он поручил использовать российские мощности, прежде всего на северо-западном направлении. По его словам, президент РФ Владимир Путин предоставил такую возможность.

У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. <...> Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить, — сказал Лукашенко.

Он уточнил, что речь в первую очередь идет о больших объемах калийных удобрений, слабым звеном в экспорте которых как раз является отсутствие развитой портовой инфраструктуры. Лукашенко также отметил, что белорусские компании уже ведут всю необходимую работу, «но надо ускоряться».

В июне, незадолго до встречи с Путиным в северной столице, Лукашенко сообщал, что Минск намерен направить в порты Санкт-Петербурга порядка 20 миллионов тонн своих грузов. Лидер республики объяснил такое решение давлением Запада, добавив, что будет просить поддержки у губернатора Александра Беглова.