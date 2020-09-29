Лукашенко поразмышлял о будущем Белоруссии вместе с Россией

https://static.news.ru/photo/35aba6e0-0235-11eb-a263-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поразмышлял о развитии белорусско-российского сотрудничества в своём выступлении на пленарном заседании VII Форума регионов двух стран. По его словам, история подтверждает, что «только вместе, сообща» Белоруссии и России удастся добиться значимых результатов в будущем.

Сегодняшний саммит важен для Союзного государства как продолжение диалога, который мы с президентом Российской Федерации начали во время встречи в Сочи в сентябре текущего года. Это ещё один важный шаг к укреплению добрососедства и развитию сотрудничества между нашими братскими народами, — приводит его слова БелТА.

Лукашенко считает, что формат регионального взаимодействия весьма эффективен. За шесть лет, отметил он, подписано более 300 соглашений, заключено контрактов на сумму свыше 2 млрд долларов США. Он также заявил о нацеленности на взаимовыгодное сотрудничество с Россией, подчеркнув при этом важность выполнения обеими сторонами взятых на себя обязательств.

Договор о создании Союзного государства между Москвой и Минском был подписан в 1998 году. Оно подразумевает создание единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства. Однако конкретных шагов по реализации договора долгое время не предпринималось.

Диалог возобновился в последние два года, но забуксовал в начале 2020-го. Считается, что причиной этого стала неготовность Минска к тому формату интеграции, который предлагает Москва. Однако на фоне массовых протестов в Белоруссии, начавшихся после президентских выборов, переговоры активизировались.

3 сентября российская делегация приезжала в Минск с официальным визитом. Стороны обсуждали снятие барьеров в торговле, а также расширение сотрудничества в различных сферах. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин тогда заявил о прогрессе в переговорах о будущем Союзного государства. По его словам, оно будет основано на независимости двух стран, писал NEWS.ru.