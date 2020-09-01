Лукашенко: пора направлять энергию в созидательное русло

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лето, жаркое в прямом и переносном смысле, закончилось и теперь пора «направлять энергию в созидательное русло».
Об этом он сказал во время выступления на линейке в колледже сферы обслуживания в Барановичах Брестской области. По
Жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось, и пора направлять энергию в созидательное русло, — заявил он.
В ходе встречи Лукашенко с губернатором Брестской области последний, среди прочего, сообщил, что уборочная кампания в регионе проходит нормально. По словам Лиса, урожай зерновых с учетом рапса и кукурузы превысит 1,6 миллиона тонн,
Это достаточно нормально для нас, — сказал глава области.
Ранее NEWS.ru писал о том, что более 1,5 школьников и студентов колледжей отправились на учёбу 1 сентября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии. Как рассказала заместитель главы города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Москве 1 сентября к работе поступили 537 школ.
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