Лукашенко: пора направлять энергию в созидательное русло

https://static.news.ru/photo/cbc6ca1a-ec28-11ea-bb4a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лето, жаркое в прямом и переносном смысле, закончилось и теперь пора «направлять энергию в созидательное русло».

Об этом он сказал во время выступления на линейке в колледже сферы обслуживания в Барановичах Брестской области. По данным агентства БелТА, по прибытии в Барановичи белорусский лидер в первую очередь поинтересовался у брестского губернатора Анатолия Лиса готовы ли образовательные учреждения к учебному году. Затем президент выступил на линейке в колледже, посвящённой Дню знаний и началу учебного года.

Жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось, и пора направлять энергию в созидательное русло, — заявил он.

В ходе встречи Лукашенко с губернатором Брестской области последний, среди прочего, сообщил, что уборочная кампания в регионе проходит нормально. По словам Лиса, урожай зерновых с учетом рапса и кукурузы превысит 1,6 миллиона тонн, передаёт РИА Новости.

Это достаточно нормально для нас, — сказал глава области.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более 1,5 школьников и студентов колледжей отправились на учёбу 1 сентября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии. Как рассказала заместитель главы города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Москве 1 сентября к работе поступили 537 школ.