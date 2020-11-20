Лукашенко пообещал убрать «фашистскую символику» оппозиции

https://static.news.ru/photo/37c9fc4a-2b40-11eb-bafb-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал убрать из страны бело-красно-белые исторические флаги страны, которые он назвал фашистскими.

Мы уберём эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво, — сказал он.

Глава государства отметил, что его портретов не было под бело-красно-белыми флагами, однако были фотографии лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. По его словам, власти сейчас показывают это обществу.

Он добавил, что жители страны ещё в 1995 году приняли на референдуме государственную символику. Запись речь Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

При этом в 1994 году глава государства принимал присягу под бело-красно-белым флагом. Позднее он объяснял это законами страны того времени.

Также политик прокомментировал сравнение действующих властей страны с фашистским режимом. Он заявил, что выступает за мир и согласие между народами, а значит, фашистом его назвать нельзя. Руководитель страны отметил, что его противники говорят об этом, потому что «нет революции без лозунгов». При этом он подчеркнул, что революции в стране нет.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Ранее ЕС уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко.