Лукашенко пообещал решить проблему с беженцами на границе до конца года

Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца этого года, пообещал президент республики Александр Лукашенко. Как сообщил он в интервью РИА Новости, власти будут просить мигрантов, которые находятся в стране по туристической визе, вернуться обратно, потому что гуманитарного коридора не будет.

Лукашенко отметил, что в ответ на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель заняться репатриацией беженцев он сказал, что будет стараться решить эту проблему до Нового года.

Я ей сразу сказал... Я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, то в Гродно, — сказал белорусский президент.

Он также напомнил, что из Белоруссии в Ирак уже вернулись более тысячи беженцев. По словам Лукашенко, их содержание стране обошлось в $12 млн.

Ранее Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Запад использует тему мигрантов для сдерживания белорусской армии на случай конфликта с Россией. По его мнению, беженцы нужны Западу для решения своих внутренних проблем.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики.