Лукашенко пообещал перераспределить президентские полномочия

https://static.news.ru/photo/b8e14ace-27ec-11eb-ae18-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договорённости с парламентом, согласно которой большую часть полномочий главы государства передадут другим органам власти.

На совещании с высшими должностными лицами страны Лукашенко признал, что народ и общество «хотят перемен». Президент в связи с этим предложил внести изменения в конституцию страны.

Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70–80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, — цитирует Лукашенко БелТА.

По словам президента, распределение полномочий главы государства произойдёт ещё до Всебелорусского народного собрания, которое пройдёт в начале 2021 года.

Я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности. Острых вопросов для общества у нас немного: мы уже приняли всякие решения. И вы прекрасно знаете, что принимал их в основном президент, подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без них страны быть не может, — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщал NEWS.ru, президент Белоруссии ранее отверг идею об освобождении задержанных оппозиционеров и о назначении их на государственные должности.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Действующий глава государства набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — около 10%, согласно официальным данным ЦИК. Объявление итогов голосования спровоцировало масштабные акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Протестующие считают, что Лукашенко победил в результате фальсификаций и нарушений.