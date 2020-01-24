https://static.news.ru/photo/13cfa5c6-3e9f-11ea-b3a3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов дать ответ на «необоснованное» закрытие российского рынка для продуктов питания от белорусских поставщиков.

Они закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Но ведь мы можем и ответить, — цитирует БелТА Лукашенко.

Он напомнил, что после одного такого «торпедирования» Белоруссия в ответ начала «автомобили проверять под Смоленском и очередь выстроилась до Кремля». Лукашенко подчеркнул, что республика настроена на «нормальные отношения с Россией», и предложил решать возникающие проблемы на равноправной основе.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко считает, что Россия специально начала налоговый манёвр в нефтяной сфере, чтобы «надавить» на Минск. Для чего необходимо это давление, он предложил догадаться самостоятельно. Он также сообщил, что над институтом президентства Белоруссии нависла угроза, и заявил, что не хочет стать последним президентом страны. Лукашенко также подчеркнул, что хочет жить в мире и согласии с Россией и россиянами, от которых сейчас «мало что зависит».