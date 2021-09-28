Лукашенко пообещал не сбегать после отставки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на просьбу остаться гарантом «независимости, спокойствия и мира» в стране. Политик заявил, что никуда не сбежит, пишет БелТА.

Оставаться гарантом независимости государства его попросил член комиссии по изменению конституции Владимир Басько.

Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу, — сказал Лукашенко.

Также президент заявил, что референдум о новой редакции Конституции Белоруссии состоится не позднее февраля 2022 года, её проект уже существует.

Ранее Лукашенко остался недоволен проектом изменений в конституцию, который ему предоставили для одобрения. Политик заявил, что документ нельзя назвать хорошо подготовленным, и отправил его на доработку.

В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что референдум по новой Конституции Белоруссии можно будет организовать минимум через 11 месяцев или год. Политик убеждён, что его следует совместить с местными выборами в стране. Глава Белоруссии обещал, что уйдёт в отставку после принятия поправок.