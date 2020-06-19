Лукашенко пообещал не позволить «сломать Белоруссию»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рискует потерять страну, если поступит демократично. При этом он выступает против выбора между силовым и демократичным решением.
Он отметил, что его проклянут в течение года, если государство будет потеряно. Никто не сможет простить ему уничтожение Белоруссии,
В этой ситуации хочу напомнить, что не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя «демократично», покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще, — подчеркнул он.
Политик пообещал, что не позволит «сломать эту страну» ни как простой человек, ни как президент. Он назвал главной своей ценностью независимую Белоруссию.
Я пока прошу и предупреждаю: не делайте этого, не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, скажем мягко, не подталкивайте нас к этому, — сказал он, обращаясь к людям, которых «пытаются использовать».
Он добавил, что необходима жёсткая реакция на позицию определённых СМИ.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжается сбор подписей. Процесс с самого начала сопровождался пикетами сторонников оппозиционных кандидатов. Такие акции были организованы в центре Минска и ряде других городов. Однако Лукашенко потребовал от властей столицы очищать улицы, чтобы семьи с детьми могли пройти по «чистому, уютному, удобному и красивому городу». 10 июня, как передавал NEWS.ru, действующий глава государства заявил, что не допустит в Белоруссии «переворота».
Вечером 19 июня пикеты солидарности с оппозиционными претендентами прошли в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и ряде других городов. В столице Белоруссии перекрыты станции метро с выходом на проспект Независимости, ГАИ также перекрыла отдельные участки проспекта. ОМОН оттесняет людей с места пикета, сопротивляющихся задерживают.
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