Лукашенко пообещал не допустить раскола общества в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/3dcabd5c-1db0-11eb-b493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darius Mataitis/Global Look Press

Власти Белоруссии не позволят обществу расколоться и защитят интересы граждан, проголосовавших за единство и стабильность страны, заявил глава республики Александр Лукашенко 3 ноября, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.

Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов, — цитирует лидера портал БелТА.

Накануне в белорусской столице Минске завершился «Марш пенсионеров», участники которого выступают против президента страны Александра Лукашенко. В ходе мероприятия происшествий зафиксировано не было.

Граждане прошли по проспекту Независимости к площади Якуба Коласа. Многие активисты несли бело-красно-белую символику, в том числе флаги и зонтики. В конечной точке маршрута они исполнили белорусскую народную песню «Купалинка».

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о попытках с помощью провокаций расколоть сотрудничество России и Китая. По его словам, замечены в этом власти США, в том числе Госдепартамент.