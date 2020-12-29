Лукашенко пообещал не допустить «братоубийства» в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f64e821a-4a91-11eb-a9d2-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

В Белоруссии не случится никаких «майданов», если будут обеспечены единство народа, твёрдость власти и социально-политическая стабильность. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил во время посещения базы минского ОМОНа.

У главы государства есть все полномочия и средства, чтобы не допустить братоубийственных столкновений. И одна из главных ролей отведена вам, — цитирует главу государства агентство БелТА.

Он подчеркнул, что каждый сотрудник правоохранительных органов и военнослужащий должен «знать и понимать», что находится под защитой государства и на его стороне закон. Кроме того, жители республики верят в силовиков и знают, что они всегда придут на помощь и обеспечат спокойную жизнь, добавил президент.

Лукашенко отметил, что Белоруссия встречает 2021 год в непростой обстановке. Однако выразил уверенность в том, что страна справится с проблемами, «как это бывало неоднократно».

В Белоруссии с начала августа проходят массовые акции протеста, поводом для которых стали итоги президентских выборов. Согласно официальным данным, победу в них вновь одержал Лукашенко, однако протестующие считают результаты сфальсифицированными. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов. Акции протеста начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко назвал протестные акции попыткой возродить нацизм. По его словам, она провалилась, несмотря на финансовые вливания и прямое иностранное участие. Он добавил, что героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина, невозможна.