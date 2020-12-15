Лукашенко пообещал драться за Белоруссию

https://static.news.ru/photo/54ffd66a-f15a-11ea-a1ce-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет драться за страну. При этом он отметил, что не «делает» конституцию под себя.

Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Всё, Лукашенко, ты своё дело сделал» — до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме неё, ничего нет, — сказал он в ходе встречи с сотрудниками Могилёвской областной больницы.

Он пообещал, что все решения по конституционной реформе будут принимать граждане. При этом люди не должны думать, что политик «сложил руки», бросил всё и ушёл.

Фрагмент выступления Лукашенко показали в эфире государственного белорусского телеканала СТВ.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются более четырёх месяцев, с момента проведения в стране президентских выборов. Согласно их официальным итогам, в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие жители страны считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а в борьбе за пост президента победила Светлана Тихановская.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко рассказал о своей позиции в контексте массовых протестных акций. Он предложил людям «жить дружно».