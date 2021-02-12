Лукашенко пообещал бизнесу жёсткий контроль

https://static.news.ru/photo/ebf41f5e-6d2e-11eb-b24b-96000091f725_660.jpg Фото: Alex Halada/APA Picturedesk

Глава Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от предпринимателей работать на страну и пообещал жёстко наказывать, если бизнесмены отступят от данного принципа.

Он также заявил, что власти поддержат производственные компании вне зависимости от политических взглядов их владельцев, если они работают по закону, «честно, принципиально» с любовью к своему народу.

А нашим бизнесменам, чтобы долго не рассуждать, посоветую: если заработали много — много помогите [государству], если заработали мало — никто с вас не сорвёт и не спросит, — цитирует политика портал БелТА.

Политик отметил, что Минск не собирается с кем-то сводить счёты, однако возьмут под контроль процессы, необходимые государству.

И если вы хотите, — не обижайтесь на меня, частники, — вставайте в равные условия и несите ответственность за своих работников <...>. Первый случай мне доложили по одному из журналистов <...>. В детский сад ребёночка ведёт [а там им говорят:] «Ты за действующую власть, вон со своим ребёнком из детского сада». Это было и в частных и, к сожалению, в государственных детских садах, — добавил Лукашенко во время Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Он обратил внимание, что в стране нет необходимости проводить политическую амнистию. Организовать её для политзаключённых предложил один из участников ВНС. Лидер, комментируя инициативу, попросил показать ему «хоть одну политическую статью» в Уголовном кодексе страны. Президент подчеркнул, что таких положений в УК нет, соответственно, нет и осуждённых по ним.

Кроме того, как передавал NEWS.ru, Лукашенко допустил уход с поста президента. По его словам, он готов сложить полномочия главы государства, если в стране не будет протестных акций, а его сторонникам дадут гарантии безопасности.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.