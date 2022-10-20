Лукашенко пообещал Белоруссии выборы по новым правилам в 2024 году

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Выборы 2024 года, которые должны пройти по новым правилам, станут самой масштабной кампанией за последние годы, но отнюдь не самой легкой, заявил на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, кампания будет проводиться в условиях неопределенности международной обстановки, беспрецедентного внешнего давления, информационных атак и провокаций.

Выборы, предстоящие в 2024 году, мы должны провести уже по новым правилам. Осталось чуть больше года. Это будет самая масштабная кампания за последние годы, — заявил Лукашенко.

На грядущих выборах планируется избрать депутатский корпус всех уровней, утвердить состав Совета Республики и выдвинуть кандидатов во Всебелорусское национальное собрание.

3 марта Центризбирком Белоруссии утвердил итоги республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. За принятие изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проголосовали 4 440 830 граждан, или 65,16% внесённых в списки для голосования. Против принятия конституционных поправок проголосовали 12,78% участников референдума.

Конституционная комиссия предложила внести коррективы примерно в половину статей основного закона республики, сохранив президентскую форму правления и уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Предлагается также сделать Всебелорусское народное собрание высшим представительным органом народовластия, придать ему статус конституционного органа и наделить дополнительными полномочиями.