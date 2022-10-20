Выборы 2024 года, которые должны пройти по новым правилам, станут самой масштабной кампанией за последние годы, но отнюдь не самой легкой, заявил на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, кампания будет проводиться в условиях неопределенности международной обстановки, беспрецедентного внешнего давления, информационных атак и провокаций.
Выборы, предстоящие в 2024 году, мы должны провести уже по новым правилам. Осталось чуть больше года. Это будет самая масштабная кампания за последние годы, — заявил Лукашенко.
На грядущих выборах планируется избрать депутатский корпус всех уровней, утвердить состав Совета Республики и выдвинуть кандидатов во Всебелорусское национальное собрание.
3 марта Центризбирком Белоруссии утвердил итоги республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. За принятие изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проголосовали 4 440 830 граждан, или 65,16% внесённых в списки для голосования. Против принятия конституционных поправок проголосовали 12,78% участников референдума.
Конституционная комиссия предложила внести коррективы примерно в половину статей основного закона республики, сохранив президентскую форму правления и уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Предлагается также сделать Всебелорусское народное собрание высшим представительным органом народовластия, придать ему статус конституционного органа и наделить дополнительными полномочиями.