https://static.news.ru/photo/2687bb26-d960-11e9-b774-fa163e074e61_660.jpg Глава Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно расценил намерение НАТО и России не размещать ракетное вооружение в Европе.

Как передаёт ТАСС , Лукашенко порассуждал на тему Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) на встрече с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом. Белорусский президент напомнил, что Минск является участником ДРСМД. Лукашенко признал, что в настоящий момент Договор фактически не действует, однако назвал «обнадёживающей, хорошей информацией» заявления представителей НАТО и РФ об отказе размещать ракеты в Европе.

На встрече Лукашенко и Хейла представитель США объявил о планах обменяться послами, сообщил News.ru. Более 10 лет дипломатические представительства обеих стран возглавляли временные поверенные.