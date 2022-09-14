Лукашенко показал, как колет дрова «для Европы» Пул Лукашенко показал видео, на котором президент Белоруссии заготавливает дрова для Европы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал, как колет дрова для стран Евросоюза, переживающих в преддверии зимы энергетический кризис. Видеоролик опубликовал правительственный Telegram-канал «Пул Первого». Глава республики подчеркнул, что в первую очередь нужно доставить древесину простому населению, «а не богачам».

Не дадим Европе замерзнуть <...>, Европе не выбирать сейчас — елка или березка. Главное, чтобы тепло было, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия — это центр Европы и она «должна помогать своим братьям». Белорусский лидер не забыл и о польских соседях.

Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли. Может, одумаются, — заключил президент.

Тем временем испанская газета La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища содержат запасы голубого топлива, которых хватит только до февраля 2023 года. Журналисты отмечают, что перед властями ЕС стоит сложная задача — сделать так, чтобы резервов хватило на весь отопительный период. По их словам, руководству союзных стран придется сократить потребление газа и перераспределить излишки.