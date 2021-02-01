Лукашенко похвалил работу синоптиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о работе синоптиков. Он заявил, что «подвижки есть».
По его словам, ранее он раскритиковал гидрометеорологическую службу за недостаточную достоверность прогнозов, а также распорядился исправить ситуацию. 1 февраля в ходе встречи с министром природных ресурсов президент отметил, что «подвижки есть»,
Я очень внимательно слежу за этим. На три дня — абсолютно точный прогноз, и даже на неделю почти никогда не ошибаются. Ну, на полградуса — градус. Разительное изменение, — заявил он.
Лукашенко подчеркнул, что природа для него — «приоритет приоритетов», поэтому он уделял и будет уделять «серьезнейшее внимание охране окружающей среды». По его словам, чем грубее люди относятся к природе, тем хуже они живут.
Есть природа — есть жизнь. Нет природы — нет жизни, — пояснил президент Белоруссии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ему нечего стыдиться перед обществом в целом и молодёжью в частности. Об этом он заявил во время встречи со студентами БГУ.