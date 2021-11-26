Алиев рассказал Лукашенко об итогах трёхсторонней встречи в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который проинформировал об итогах своей встречи в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко об итогах состоявшейся накануне трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении. Также Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ, — сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Ранее в МИД Азербайджана назвали позитивными результаты встречи президента страны Ильхама Алиева с российским лидером Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи. В ведомстве отметили, что заявление, подписанное по итогам переговоров, полностью соответствует позиции Баку.

Во внешнеполитическом ведомстве республики добавили, что азербайджанские власти будут и далее предпринимать шаги в данном направлении, в том числе по реализации заявления, подписанного в Сочи.

Путин, Алиев и Пашинян провели встречу по вопросам урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией 26 ноября. Она длилась около трёх часов. Обсуждались вопросы, касающиеся выполнения заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня, механизма демаркации границы, разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. По итогам встречи было подписано заявление, подтверждающее приверженность сторон ранее достигнутым договорённостям.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.