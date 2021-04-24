Лукашенко подпишет декрет о переходе власти к СБ в экстренной ситуации

https://static.news.ru/photo/0c7074a6-a4ef-11eb-8e80-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подпишет декрет, предусматривающий переход власти в стране в экстренной ситуации к Совету безопасности. Об этом он заявил журналистам во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, передаёт БелТА.

Скажите, если завтра нет Президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями, — цитирует агентство белорусского лидера.

Он добавил, что Совбез будет выполнять функции «коллективного президента», в том числе вводить военное положение, если «кто-то на границе шевельнётся». По мнению Лукашенко, такое развитие событий крайне маловероятно, но необходимо предусмотреть даже самые невероятные варианты.

Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный Президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет Президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, — заявил президент.

По словам Лукашенко, он давно принял решение о подписании такого документа, когда начались протестные выступления в Белоруссии после президентских выборов.

Ранее сообщалось, что оперативники ФСБ России задержали юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Они планировали провести государственный переворот в республике на 9 Мая и консультировались для этого с представителями Соединённых Штатов и Польши.

В Белоруссии в это же время задержали преступную группу, которая готовила покушение на Лукашенко и его детей. Об этом журналистам рассказал сам глава республики. Мятежники планировали убить его, блокировать Минск, а также захватить радио и телевидение. Политик заявил, что к подготовке покушения причастны спецслужбы США.