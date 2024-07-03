Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в республике, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. Отмечается, что это связано с 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Планируется, что от наказания будут освобождены около пяти тысяч осужденных. Также будет сокращен срок наказания на год для 2850 заключенных. Кроме того, амнистии подлежат несовершеннолетние граждане, беременные женщины, а также те, у кого есть дети в возрасте до 18 лет.

Ранее стало известно, что бурятская пенсионерка Наталья Филонова, ставшая одной из помилованных президентом России Владимиром Путиным на 8 Марта, отказалась от амнистии. Женщина рассказала, что к ней приезжал адвокат, который спрашивал про условия содержания. Позднее юрист показал уже распечатки о помиловании, уточнила она.

8 марта российский лидер подписал указ о помиловании 52 женщин, среди которых есть осужденные, имеющие несовершеннолетних детей, беременные, а также женщины, чьи родственники участвуют в специальной военной операции на Украине. В Кремле отметили, что при принятии решения Путин руководствовался принципами гуманности.