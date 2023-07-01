Белоруссия сможет запрещать иностранные СМИ Лукашенко подписал закон о возможности запрещать иностранные СМИ в Белоруссии

Фото: president.gov.by

Президент Белорусии Александр Лукашенко

Президент Белорусии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий возможность запретить деятельность в республике иностранных СМИ, сообщает БелТА. Под запрет попадут издания из тех стран, которые совершат недружественные действия в отношении белорусских СМИ. Нормативный акт направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере и расширение инструментов для реагирования в ответ на недружественные действия в отношении Белоруссии.

Законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ, — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, закон определяет особенности работы новостных агрегаторов и правового статуса их владельцев. Расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о госрегистрации СМИ и ограничения доступа к агрегаторам и сетевым СМИ. Наряду с этим документ устанавливает требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, которые занимаются распространением продукции теле- и (или) радиовещательных СМИ.

Ранее Лукашенко подписал закон, запрещающий освещение несанкционированных митингов в реальном времени. Трансляция подобных акций расценивается властями как их популяризация или пропаганда. Кроме того, журналистам при исполнении своих обязанностей запрещено выступать в качестве организаторов и участников массовых мероприятий.