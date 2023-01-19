Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ по косвенным налогам

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Закон, опубликованный на национальном правовом интернет-портале республики, поручает правительству Белоруссии принять меры по приведению законодательства республики в соответствие с положениями договора, а также иные меры, необходимые для реализации положений документа.

Ратифицировать договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, подписанный в Москве 3 октября 2022 года, — говорится в тексте закона.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия выполнили около 70% мероприятий по реализации союзных отраслевых программ, которые позволят обеспечить равные права граждан и субъектов хозяйствования двух стран, особенно по части интеграции в экономической сфере. Он также отметил, что проделана существенная работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества, однако заметных подвижек, прежде всего в сферах энергетики, промышленности и транспорта, Белоруссия пока не ощутила. Лукашенко подчеркнул необходимость гармонизации налогового законодательства, координации налогового и таможенного контроля на границах Союзного государства в условиях его полной прозрачности.