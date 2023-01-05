Лукашенко подписал закон о лишении гражданства осужденных за экстремизм

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки в федеральный закон «О гражданстве Республики Беларусь». Теперь правовая норма предусматривает лишение гражданства лиц, которые были осуждены за экстремизм и находятся вне страны. Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Предусмотрена также возможность утраты лицом белорусского гражданства, приобретенного по рождению, в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, подтверждающего участие данного лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Беларуси, если такое лицо находится за ее пределами, — говорится в документе.

Кроме того, граждане Белоруссии теперь должны информировать силовые структуры о наличии иностранного паспорта, вида на жительство в другом государстве или иного документа, который дает право на льготы и привилегии на территории другой страны.

В документе указано, что подписанный Лукашенко закон направлен на совершенствование законодательства о гражданстве в целях обеспечения нацбезопасности.

Ранее генпрокурор страны Андрей Швед заявил, что в прошлом году власти РФ выдали Белоруссии 16 граждан республики, совершивших преступления экстремистской направленности. Он сказал, что в общей сложности с начала 2022-го предъявлены обвинения 25 белорусам. Москва выдаст Минску еще девять человек в ближайшее время.

Генпрокурор подчеркнул, что Минск направляет поручения об оказании правовой помощи во многие страны, «но там, где используют нацистскую идеологию на современном этапе для достижения своих целей и свержения законных конституционных властей в ряде государств», навстречу не идут.